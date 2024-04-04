Захарова пообещала, что Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в "Крокусе"
Захарова: РФ не допустит неточностей в расследовании теракта в "Крокусе"
Расследование теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" будет проведено тщательно, что не даст его организаторам зацепиться за какие либо неточности. Соответствующее заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, некоторые факты и стилистика предыдущих действий Киева могут наталкивать на некие выводы относительно теракта в "Крокусе". Между тем представитель МИД заявила, что стоит дождаться официальных результатов расследования.
"И это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал, — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности", — подчеркнула Захарова.
Напомним, вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где должен был пройти концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись в направлении российско-украинской границы. Их задержали в Брянской области. Трагедия унесла жизни 144 человек, а пострадавшими числятся более 550. Уже 24 марта нападавших отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, под стражу заключили отца и двух сыновей, продавших террористам использованную ими машину, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Следствие установило, что они знали о планах террористов. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов. Последний участвовал в финансировании боевиков.
Telegram / МИД РФ