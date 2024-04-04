Захарова пообещала, что Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в "Крокусе"

Расследование теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" будет проведено тщательно, что не даст его организаторам зацепиться за какие либо неточности. Соответствующее заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, некоторые факты и стилистика предыдущих действий Киева могут наталкивать на некие выводы относительно теракта в "Крокусе". Между тем представитель МИД заявила, что стоит дождаться официальных результатов расследования.

"И это нужно сделать тщательно, выверенно, в том числе в память о погибших, о жертвах, потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал, — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности", — подчеркнула Захарова.