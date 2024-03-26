Путин рассчитывает, что ГП сделает всё, чтобы виновные в теракте в "Крокусе" были наказаны
Путин рассчитывает, что ГП сделает всё для наказания террористов из "Крокуса"
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Генпрокуратура в рамках своих полномочий сделает всё, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесли справедливое наказание. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на коллегии надзорного органа.
Владимир Путин — о ходе расследования теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. Видео © Life.ru
"Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают всё необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание. Как того и требует российский закон", — сказал российский лидер.
Президент также прокомментировал ход уголовного дела. Владимир Путин подчеркнул, что следствие тщательно устанавливает обстоятельства варварского преступления, выясняет его детали, определяет роль, степень вины каждого участника и изучает выводы криминалистов и экспертов.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а сегодня, 26 марта, — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
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