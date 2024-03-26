Путин рассчитывает, что ГП сделает всё, чтобы виновные в теракте в "Крокусе" были наказаны

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Генпрокуратура в рамках своих полномочий сделает всё, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" понесли справедливое наказание. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на коллегии надзорного органа.

Владимир Путин — о ходе расследования теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске. Видео © Life.ru

"Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают всё необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание. Как того и требует российский закон", — сказал российский лидер.