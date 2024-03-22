В здании Crocus City Hall после стрельбы начался пожар
После стрельбы в здании Crocus City Hall начался пожар. На кадрах, снятых очевидцами, видны клубы чёрного дыма.
В здании Crocus City Hall после стрельбы начался пожар. Видео © Telegram / Подмосковье №1
Что послужило причиной пожара, пока не известно, как и то, сколько человек пострадали, а также есть ли жертвы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Прямо сейчас люди бегут в панике с места происшествия.
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