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9 марта, 19:31

В люберецком кафе перепалка переросла в перестрелку с пострадавшими

МВД: В люберецком кафе неизвестные устроили стрельбу, ранив пять человек

В Люберцах пять человек госпитализировали в результате конфликта со стрельбой, случившегося в кафе. Об этом пишет пресс-служба местного управления МВД.

Установлено, что 9 марта в кафе на Комсомольском проспекте произошла перепалка между посетителями, которая переросла в стрельбу. В результате несколько человек получили ранения, а зачинщики скрылись с места происшествия.

"Пятеро пострадавших были госпитализированы", — рассказали в ведомстве и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Ранее продавцы тюльпанов схлестнулись в жёсткой драке из-за выгодного места во Владивостоке в преддверии 8 Марта. Схватка завязалась из-за места на улице Борисенко рядом с рынком и чуть не вылилась в перестрелку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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