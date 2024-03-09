В люберецком кафе перепалка переросла в перестрелку с пострадавшими
МВД: В люберецком кафе неизвестные устроили стрельбу, ранив пять человек
В Люберцах пять человек госпитализировали в результате конфликта со стрельбой, случившегося в кафе. Об этом пишет пресс-служба местного управления МВД.
Установлено, что 9 марта в кафе на Комсомольском проспекте произошла перепалка между посетителями, которая переросла в стрельбу. В результате несколько человек получили ранения, а зачинщики скрылись с места происшествия.
"Пятеро пострадавших были госпитализированы", — рассказали в ведомстве и добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ранее продавцы тюльпанов схлестнулись в жёсткой драке из-за выгодного места во Владивостоке в преддверии 8 Марта. Схватка завязалась из-за места на улице Борисенко рядом с рынком и чуть не вылилась в перестрелку.
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