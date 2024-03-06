"Он достаёт пистолет!": Смертельная битва цветочников-амбалов перед 8 Марта чуть не вылилась в перестрелку
Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке
Продавцы тюльпанов схлестнулись в жёсткой драке из-за выгодного места во Владивостоке в преддверии 8 Марта. Схватка завязалась из-за места на улице Борисенко рядом с рынком и чуть не вылилась в перестрелку. SHOT узнал детали эпичной битвы.
Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке. Видео © SHOT
"Сейчас горячие парни, которые торгуют цветами на Борисенко, выясняют, кто же должен убрать отсюда свою машину. Драка, конечно, идёт жёсткая. Кошмар какой-то. Вы посмотрите. Я сейчас вызову полицию! Лучше держаться подальше. Какой кошмар, он достаёт пистолет! Сумасшедший, конечно", — комментировала происходившее очевидица.
Место не поделили цветочники на Toyota Vitz и их конкуренты на Subaru. Один из продавцов действительно достал из машины с тюльпанами травмат, но пускать его в ход не стал, а заткнул за пояс для устрашения. Автор видео — журналистка Ирина Фасова рассказала SHOT, что полицию на место вызвали продавцы из соседних киосков. По её утверждению, правоохранители так и не приехали. Как ей объяснил представитель местной диаспоры, цветочники сами уладили вопрос.
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