"Он достаёт пистолет!": Смертельная битва цветочников-амбалов перед 8 Марта чуть не вылилась в перестрелку

Продавцы тюльпанов схлестнулись в жёсткой драке из-за выгодного места во Владивостоке в преддверии 8 Марта. Схватка завязалась из-за места на улице Борисенко рядом с рынком и чуть не вылилась в перестрелку. SHOT узнал детали эпичной битвы.

Продавцы тюльпанов устроили массовую драку во Владивостоке. Видео © SHOT

"Сейчас горячие парни, которые торгуют цветами на Борисенко, выясняют, кто же должен убрать отсюда свою машину. Драка, конечно, идёт жёсткая. Кошмар какой-то. Вы посмотрите. Я сейчас вызову полицию! Лучше держаться подальше. Какой кошмар, он достаёт пистолет! Сумасшедший, конечно", — комментировала происходившее очевидица.

Место не поделили цветочники на Toyota Vitz и их конкуренты на Subaru. Один из продавцов действительно достал из машины с тюльпанами травмат, но пускать его в ход не стал, а заткнул за пояс для устрашения. Автор видео — журналистка Ирина Фасова рассказала SHOT, что полицию на место вызвали продавцы из соседних киосков. По её утверждению, правоохранители так и не приехали. Как ей объяснил представитель местной диаспоры, цветочники сами уладили вопрос.