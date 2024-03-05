Стройплощадка в Москве стала полем битвы трудовых мигрантов

В столичном районе Солнцево на строительной площадке жилого комплекса "Лучи" произошла драка между рабочими-мигрантами. Некоторые участники потасовки получили травмы, ещё около десяти человек могут быть депортированы в ближайшем будущем. О происшествии сообщил Mash , опубликовав кадры с места событий.

По информации телеграм-канала, причиной разборок стали угрозы представителя одной группы рабочих другому. В итоге это вылилось в драку: судя по видео, её участники вооружились по полной — в их руках можно заметить различные стройматериалы, в том числе железные трубы. В результате сражений пострадали по меньшей мере три человека, к месту событий прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Зачинщики массовой драки пока не пойманы.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой драке, случившейся в екатеринбургском торговом центре "Мегаполис", после которой были госпитализированы молодой человек и его девушка. Началось всё с того, что посетительница ТЦ, находясь на эскалаторе, пролила свой напиток на мужчину, стоявшего поблизости. Тот сразу же бросился ей мстить и разбил лицо, однако за неё заступился парень. Тогда на него набросились сразу несколько человек и серьёзно его избили. Но есть и версия, что парочка сама спровоцировала конфликт.