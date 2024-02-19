Суд в Москве дал активистам "Стопхама" по шесть лет за драку со спецназом
Кирилл Бунин, Алексей Горбачевский и Кирилл Котов в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор трём активистам ныне ликвидированного общественного движения "Стопхам", подравшимся с бойцами спецподразделения "Гром" в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы, Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский получили по шесть лет колонии общего режима.
Кирилл Бунин, Алексей Горбачевский и Кирилл Котов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Активисты ликвидированного движения "Стопхам" <...> признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (хулиганство; совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом; применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении.
Напомним, громкое уголовное дело против активистов "Стопхама" завели в июне 2022 года. Поводом стал последний рейд общественников, в ходе которого они спровоцировали конфликт с полицейским спецназом при исполнении: подошли к служебному автомобилю, начали ругаться, кричать, бить по кузову и, проигнорировав возражения силовиков, накинулись на них с кулаками. Блогеров задержали и отправили в СИЗО. Само движение было ликвидировано Мосгорсудом ещё в 2018 году, однако его сторонники пообещали и дальше проводить рейды против "автохамов".