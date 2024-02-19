Суд в Москве дал активистам "Стопхама" по шесть лет за драку со спецназом

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор трём активистам ныне ликвидированного общественного движения "Стопхам", подравшимся с бойцами спецподразделения "Гром" в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы, Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский получили по шесть лет колонии общего режима.

Напомним, громкое уголовное дело против активистов "Стопхама" завели в июне 2022 года. Поводом стал последний рейд общественников, в ходе которого они спровоцировали конфликт с полицейским спецназом при исполнении: подошли к служебному автомобилю, начали ругаться, кричать, бить по кузову и, проигнорировав возражения силовиков, накинулись на них с кулаками. Блогеров задержали и отправили в СИЗО. Само движение было ликвидировано Мосгорсудом ещё в 2018 году, однако его сторонники пообещали и дальше проводить рейды против "автохамов".