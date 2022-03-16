В Екатеринбурге борцу с автохамами переехали ногу и прокатили на капоте

В Екатеринбурге борца с автохамами прокатили на капоте. Кадр из видео © YouTube-канал / DENIS TRETYAK

Автомобилистка в центре Екатеринбурга наехала на ногу борцу с автохамами, а затем прокатила его на капоте машины. Перед этим женщина пыталась припарковаться на тротуаре, но активисты из "Стопхама" преградили ей путь и пригрозили вызовом сотрудников ГИБДД.

"Завтра пойдём в ГИБДД или полицию, будем писать заявление на розыск этой гражданки. Она наехала на меня и ещё на одного человека и скрылась. Будем лишать её водительских прав, чтобы она поняла, что нельзя так делать", — цитирует одного из активистов сайт E1.RU.

Автомобилистка в ответ на предупреждение активистов сказала, что сотрудников ждать не будет. Пытаясь скрыться, она и наехала на ногу одному из мужчин. Тот, понимая, что женщина не намерена отступать, прыгнул на капот и проехал вместе с ней несколько кварталов. Впоследствии приехавшая на место происшествия скорая осмотрела потерпевшего. В травмпункте сказали, что у него ушиб большого пальца и защемление нерва, перелома нет. Теперь борцы с автохамами надеются, что женщину-водителя лишат прав. В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что по данному факту проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия.

"Я уверен, что она начнёт извиняться. Но мы не будем никого жалеть", — заявил молодой человек.