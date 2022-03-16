В Приморье посадили под домашний арест отца мальчика, погибшего от взрыва снаряда
Во дворе дома, где мужчина хранил запрещённый предмет, погиб его 11-летний сын и ещё один мальчик 12 лет. Сейчас эксперты устанавливают принадлежность боеприпаса.
Приморский суд решил поместить под домашний арест отца ребёнка, погибшего от взрыва старого снаряда. Об этом сообщает краевая прокуратура. Тогда во дворе дома погибло двое детей: 11-летний сын обвиняемого и его 12-летний друг.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что подростки пострадали во время игры со снарядом, в хранении которого обвиняется отец одного из погибших детей. Октябрьский районный суд избрал 37-летнему обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток", — говорится в сообщении надзорного органа.
При этом прокуратура планирует обжаловать это решение, поскольку запрашивала заключение обвиняемого под стражу. Сейчас эксперты устанавливают принадлежность боеприпаса.
Лайф напоминает, что трагический инцидент произошёл 11 марта. Один из мальчиков скончался на месте инцидента, второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".