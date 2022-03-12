В Приморье двое детей погибли в результате взрыва старого снаряда

В Приморском крае двое детей скончались в результате разрыва старого снаряда. Предварительно, погибшим было 11 и 12 лет.

Трагедия произошла 11 марта в селе Владимировка Октябрьского района. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, по неустановленным пока причинам снаряд, который дети нашли за день до этого, сдетонировал неподалёку от одного из домов. В результате происшествия один из мальчиков скончался на месте инцидента, второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось.

"В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием", — уточнила инспектор контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по региону Лаура Скоробогатова в беседе с РИА "Новости".

По данным агентства, погибшие мальчики были двоюродными братьями. Они учились в пятом классе и гостили у бабушки. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".