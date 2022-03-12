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12 марта, 02:40

Микробиолог Никулин заявил, что США превратили Украину в "суперполигон" для создания биооружия

Свои новые технологии Штаты там отрабатывали на людях, животных, растениях, в результате чего в Незалежной в последние годы возникали вспышки заболеваний и бушевали эпидемии, считает эксперт.

Соединённые Штаты превратили Украину в настоящий суперполигон для отработки средств и методов ведения биологической войны. Микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что тем самым Вашингтон, а также Киев полностью нарушили конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия.

"Украина фактически была превращена в суперполигон по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

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Как добавил Никулин, свои новейшие технологии биооружия Штаты там отрабатывали на самом разном генофонде — на людях, животных и растениях. В результате в Незалежной начиная с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии.

"Появлялись и лёгочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку. То есть это говорит о том, что идёт полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они разрабатывали новые виды оружия, производили и накапливали его, нарушая все три заповеди, составляющие конвенцию", — поведал микробиолог.

По его словам, на Украине были подготовлены сотни литров культуральной жидкости для выращивания опасных патогенов. Ясно, что это никакое не лабораторное, а самое настоящее промышленное производство, заключил Никулин.

Напомним, что Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы и сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов. Позже Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине.

Замгенсека ООН: Организация не в курсе военно-биологических программ на Украине

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Pixabay

Иван Косицын

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