Соединённые Штаты превратили Украину в настоящий суперполигон для отработки средств и методов ведения биологической войны. Микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что тем самым Вашингтон, а также Киев полностью нарушили конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия.

"Украина фактически была превращена в суперполигон по отработке технологий, связанных с биологическим оружием", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Как добавил Никулин, свои новейшие технологии биооружия Штаты там отрабатывали на самом разном генофонде — на людях, животных и растениях. В результате в Незалежной начиная с 2014 года происходили вспышки заболеваний и даже бушевали эпидемии.

"Появлялись и лёгочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку. То есть это говорит о том, что идёт полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они разрабатывали новые виды оружия, производили и накапливали его, нарушая все три заповеди, составляющие конвенцию", — поведал микробиолог.