Глава Instagram Моссери назвал неправильным решение о блокировке соцсети в России

Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что социальная сеть действительно будет заблокирована на территории России уже 14 марта. Соответствующее заявление он опубликовал в "Твиттере".

"В понедельник Instagram будет заблокирован в России", — написал Моссери, назвав такое решение неправильным.

Как утверждает глава "Инстаграма", ограничение доступа к социальной сети "лишит 80 миллионов пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром". Кроме того, по словам Моссери, примерно 80% пользователей в РФ подписаны на аккаунты иностранных пользователей.