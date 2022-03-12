Глава Instagram Моссери назвал неправильным решение о блокировке соцсети в России
По его словам, ограничение доступа к платформе "лишит 80 миллионов пользователей в РФ связи друг с другом и с остальным миром".
Глава Instagram Адам Моссери подтвердил, что социальная сеть действительно будет заблокирована на территории России уже 14 марта. Соответствующее заявление он опубликовал в "Твиттере".
"В понедельник Instagram будет заблокирован в России", — написал Моссери, назвав такое решение неправильным.
Как утверждает глава "Инстаграма", ограничение доступа к социальной сети "лишит 80 миллионов пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром". Кроме того, по словам Моссери, примерно 80% пользователей в РФ подписаны на аккаунты иностранных пользователей.
Напомним, компания Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, там решили не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. А Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму", которым владеет компания.
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