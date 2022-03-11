Песков пообещал меры против Meta за отказ блокировать призывы к насилию против россиян

Российская сторона примет самые решительные меры, если социальные сети Facebook и Instagram не будут блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения", — сказал представитель Кремля, комментируя данные о том, что у Meta есть соответствующие планы.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что соответствующие российские ведомства проверят данное заявление. Он призвал дождаться результатов проверки, однако в случае подтверждения данной информации "это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании", заключил Песков.