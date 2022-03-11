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11 марта, 11:07

Песков пообещал меры против Meta за отказ блокировать призывы к насилию против россиян

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что соответствующие ведомства проверят данное заявление, и призвал дождаться результатов.

Российская сторона примет самые решительные меры, если социальные сети Facebook и Instagram не будут блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения", — сказал представитель Кремля, комментируя данные о том, что у Meta есть соответствующие планы.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что соответствующие российские ведомства проверят данное заявление. Он призвал дождаться результатов проверки, однако в случае подтверждения данной информации "это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании", заключил Песков.

Песков: Условий для дефолта в России нет

Песков: Условий для дефолта в России нет

Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".

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Kremlin.ru

Оксана Попова

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