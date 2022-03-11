Песков заявил, что Россия будет реагировать на новые санкции G7 по мере поступления

Российская сторона будет реагировать на новый пакет санкций, готовящийся странами "Большой семёрки" (G7), по мере поступления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подождём — увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Будем реагировать по мере поступления", — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля пока нет понимания, какие именно меры могут войти в новый пакет санкций.