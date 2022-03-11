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11 марта, 10:58

Песков заявил, что Россия будет реагировать на новые санкции G7 по мере поступления

При этом представитель Кремля отметил, что у Москвы нет понимания, какие именно меры могут войти в этот список ограничений.

Российская сторона будет реагировать на новый пакет санкций, готовящийся странами "Большой семёрки" (G7), по мере поступления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подождём — увидим. Там постоянно идут заявления, что новые и новые санкции готовятся. Будем реагировать по мере поступления", — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что у Кремля пока нет понимания, какие именно меры могут войти в новый пакет санкций.

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Напомним, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Она отметила, что сделано и так многое, но этого недостаточно. По мнению министра, необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление" на РФ.

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Twitter / G7 UK

Александр Юнашев

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