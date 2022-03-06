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Опубликовано 6 марта 2022, 18:03

Премьер Украины призвал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ

Он уже направил официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам G7, в котором призвал их остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ).

"Подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях ВБ", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".

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Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.

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ТАСС / EPA / Leszek Szymanski

Николь Вербер
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