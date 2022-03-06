Премьер Украины призвал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ

Он уже направил официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам G7, в котором призвал их остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ).

"Подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях ВБ", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".