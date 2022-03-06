Премьер Украины призвал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ
Он уже направил официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал обращение к странам G7, в котором призвал их остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ).
"Подписал официальное обращение к США, Канаде, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии о прекращении членства России и Белоруссии в МВФ и всех организациях ВБ", — написал он в своём аккаунте в "Твиттере".
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
ТАСС / EPA / Leszek Szymanski