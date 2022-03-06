Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции
По словам политика, санкции не только дают весьма конкретные результаты в России, но и будут расти, пока война выбора не будет завершена.
Санкционное давление со стороны западных стран в отношении России будет увеличивается до тех пор, пока Москва не завершит военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Давление на Россию не только беспрецедентно, не только даёт весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена", — заявил Блинкен.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
ТАСС / EPA