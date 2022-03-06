Блинкен заявил, что санкционное давление на РФ будет расти до конца военной операции

По словам политика, санкции не только дают весьма конкретные результаты в России, но и будут расти, пока война выбора не будет завершена.

Санкционное давление со стороны западных стран в отношении России будет увеличивается до тех пор, пока Москва не завершит военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Давление на Россию не только беспрецедентно, не только даёт весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться, оно будет расти, пока эта война выбора не будет завершена", — заявил Блинкен.