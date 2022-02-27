Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы

Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым по ситуации на Украине. Он приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за агрессивной риторики Запада.

"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", — сказал глава государства, на что Шойгу и Герасимов ответили: "Есть!"