Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым по ситуации на Украине. Он приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за агрессивной риторики Запада.
"Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства", — сказал глава государства, на что Шойгу и Герасимов ответили: "Есть!"
Путин указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.