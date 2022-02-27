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27 февраля, 12:54
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Российская делегация едет в Гомель для переговоров с украинцами

По словам помощника президента РФ Мединского, Киев подтвердил проведение встречи в самый последний момент, когда члены делегации уже собирались уезжать из Белоруссии.

<p>Фото © Телеграм-канал "Слуцкий"</p>

Фото © Телеграм-канал "Слуцкий"

Российская делегация выезжает из Минска в белорусский город Гомель для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы уже собирались уезжать, но нам поступила информация с украинской стороны о подтверждении проведения переговоров", отметил Мединский.

СМИ: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве

СМИ: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. После этого помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что делегация России готова ждать ответа Украины по переговорам до 15:00.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил — речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Александра Васильева

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