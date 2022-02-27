Российская делегация едет в Гомель для переговоров с украинцами

По словам помощника президента РФ Мединского, Киев подтвердил проведение встречи в самый последний момент, когда члены делегации уже собирались уезжать из Белоруссии.

Российская делегация выезжает из Минска в белорусский город Гомель для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.