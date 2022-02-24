Великобритания вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота"

Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота". Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что Лондон запрещает деятельность российского авиаперевозчика в стране.

Кроме того, совместно с США Британия вводит ограничения против банка ВТБ. Об этом говорится в опубликованном британским правительством обновлённом санкционном списке.