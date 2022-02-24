Великобритания вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота"
Как отмечается в обновлённом санкционном списке, банк РФ "получал существенную финансовую поддержку от российского правительства".
Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота". Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ в Донбассе. Он подчеркнул, что Лондон запрещает деятельность российского авиаперевозчика в стране.
Кроме того, совместно с США Британия вводит ограничения против банка ВТБ. Об этом говорится в опубликованном британским правительством обновлённом санкционном списке.
"ВТБ находится в собственности или связан с российским правительством и получал существенную финансовую поддержку от российского правительства, которое причастно к действиям по дестабилизации Украины, подрыву и созданию угрозы её территориальной целостности, суверенитету и независимости", — говорится в документе.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
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