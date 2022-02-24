Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов

По словам президента страны, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход" ограничений, введённых Евросоюзом против РФ.

Швейцария вводит санкции против трёх российских банков, ряда бизнесменов и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы. Об этом заявил президент страны, федеральный советник по иностранным делам Иньяцио Кассис.

По его словам, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход санкций", введённых Евросоюзом против РФ.