Швейцария вводит санкции против трёх российских банков и 336 депутатов
По словам президента страны, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход" ограничений, введённых Евросоюзом против РФ.
Швейцария вводит санкции против трёх российских банков, ряда бизнесменов и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы. Об этом заявил президент страны, федеральный советник по иностранным делам Иньяцио Кассис.
По его словам, это сделано, чтобы предотвратить "возможный обход санкций", введённых Евросоюзом против РФ.
"Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввёл санкции, будет принят как есть", — цитирует Кассиса РИА "Новости".
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
Обложка © Pixabay