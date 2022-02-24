Президент России отметил, что в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами было невозможно.

Путин — о спецоперации в Донбассе: Не оставили шансов поступить иначе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе. Об этом он сказал в ходе встречи с главами крупных компаний.

"Самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, — вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", — заявил российский лидер.