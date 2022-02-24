"Не оставили шансов поступить иначе": Путин назвал военную операцию в Донбассе вынужденной мерой
Президент России отметил, что в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами было невозможно.
Путин — о спецоперации в Донбассе: Не оставили шансов поступить иначе. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин, комментируя решение о проведении спецоперации по защите Донбасса, заявил, что у Москвы просто не осталось никаких шансов поступить иначе. Об этом он сказал в ходе встречи с главами крупных компаний.
"Самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, — вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе", — заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что для РФ в сфере безопасности были созданы такие риски, что отреагировать другими средствами не было возможности. Он отметил, что решение этих вопросов не продвинулось ни на миллиметр.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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