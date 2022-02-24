Цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров
Общий рост уже составляет около 61,7%. Напомним, что при открытии торгов стоимость голубого топлива находилась на уровне $1170.
Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе подорожала более чем на 60% и превысила отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Напомним, что при открытии торгов стоимость фьючерса по индексу TTF составляла 1170 долларов за тысячу кубометров, а потом резко стала подниматься. На 18:38 по мск показатель увеличился в цене на 61,7% — почти до 1650 долларов за кубометр.
Ранее Лайф сообщал, что цена на газ в Европе выросла на 35% на открытии торгов. Отметим, что после закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров.
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