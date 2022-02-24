"В нестандартных условиях": Путин начал встречу с крупным бизнесом

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с крупным бизнесом. Как отметил сам российский лидер, беседа проходит в "нестандартных условиях".

"К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали её заранее", — отметил он в приветственном слове.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уточнил, что нынешняя ситуация сводится к тому, что бизнесу придётся работать в непростых условиях введения новых санкций.