"В нестандартных условиях": Путин начал встречу с крупным бизнесом
Глава РСПП Александр Шохин в ходе мероприятия заявил, что нынешняя ситуация сводится к тому, что бизнесу придётся работать в непростых условиях введения новых санкций.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с крупным бизнесом. Как отметил сам российский лидер, беседа проходит в "нестандартных условиях".
"К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали её заранее", — отметил он в приветственном слове.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уточнил, что нынешняя ситуация сводится к тому, что бизнесу придётся работать в непростых условиях введения новых санкций.
"Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жёстче предыдущих ограничений, коснутся многих секторов, определённых видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок", — отметил он.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.
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