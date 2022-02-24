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24 февраля, 16:27

"В нестандартных условиях": Путин начал встречу с крупным бизнесом

Глава РСПП Александр Шохин в ходе мероприятия заявил, что нынешняя ситуация сводится к тому, что бизнесу придётся работать в непростых условиях введения новых санкций.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с крупным бизнесом. Как отметил сам российский лидер, беседа проходит в "нестандартных условиях".

"К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали её заранее", — отметил он в приветственном слове.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уточнил, что нынешняя ситуация сводится к тому, что бизнесу придётся работать в непростых условиях введения новых санкций.

"Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жёстче предыдущих ограничений, коснутся многих секторов, определённых видов сырья и комплектующих, могут быть нарушены цепочки поставок", — отметил он.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса о санкциях против России объявили власти европейских стран, Канады, Японии, Австралии и США. 24 февраля после начала проведения специальной военной операции РФ по защите Донбасса стало известно, что лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России.

Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Александр Юнашев

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