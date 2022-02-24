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24 февраля, 16:21
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СКР: Двое взрослых и ребёнок пострадали из-за украинских снарядов в Белгородской области

Уничтожен один жилой дом, повреждены ещё восемь и один автомобиль. Дело возбуждено по факту покушения на убийство двух и более лиц.

<p>Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE</p>

Кадры с улицы Дальней Садовой, где упал один из снарядов. Фото © LIFE

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. По данным следствия, пострадали двое взрослых и ребёнок 2015 года рождения. Кроме того, уничтожен один жилой дом, повреждены ещё восемь и один автомобиль.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и лица, причастные к нему", — сообщили в Следкоме.

Ранее Лайф сообщал, что в Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали.

Житель Белгорода — о прилетевшем со стороны Украины снаряде: Упал в ста метрах от дома

Житель Белгорода — о прилетевшем со стороны Украины снаряде: Упал в ста метрах от дома

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Алексей Берковиц

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