Уничтожен один жилой дом, повреждены ещё восемь и один автомобиль. Кроме того, три человека пострадали, в их числе ребёнок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту прямых попаданий снарядов по населённым пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. По данным следствия, пострадали двое взрослых и ребёнок 2015 года рождения. Кроме того, уничтожен один жилой дом, повреждены ещё восемь и один автомобиль.

"По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённого общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления и лица, причастные к нему", — сообщили в Следкоме.

Ранее Лайф сообщал, что в Белгороде упали два снаряда, прилетевшие со стороны Украины. Взрывом задело припаркованные автомобили и два дома на улице Дальней Садовой. Второй снаряд не разорвался и упал на улице Волчанской неподалёку от наркодиспансера. Пациентов и персонал эвакуировали.