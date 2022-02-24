Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру
Президент Незалежной снова выступил с обращением к гражданам.
Украина предлагает вернуться на путь к миру, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам.
"Мы подчёркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — отметил он.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Кадр из видео Facebook/Володимир Зеленський