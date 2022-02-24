Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру

Украина предлагает вернуться на путь к миру, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам.

"Мы подчёркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — отметил он.