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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 16:02
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Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру

Президент Незалежной снова выступил с обращением к гражданам.

Украина предлагает вернуться на путь к миру, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе видеообращения к гражданам.

"Мы подчёркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру", — отметил он.

Захарова: Украинцам в России ничего не угрожает
Захарова: Украинцам в России ничего не угрожает

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Кадр из видео Facebook/Володимир Зеленський

Александра Вишнякова
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