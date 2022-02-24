Патриарх Кирилл: Общность русского и украинского народов поможет преодолеть разногласия

Он призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей".

Общая многовековая история русского и украинского народов поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте РПЦ.

"Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту. Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира", — сообщил он.

Кроме того, глава РПЦ призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей".

"С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", — сказал патриарх Кирилл.