Патриарх Кирилл: Общность русского и украинского народов поможет преодолеть разногласия
Он призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей".
Общая многовековая история русского и украинского народов поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращение которого опубликовано на сайте РПЦ.
"Русский и украинский народы имеют общую многовековую историю, восходящую к Крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту. Призываю всю полноту Русской православной церкви возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира", — сообщил он.
Кроме того, глава РПЦ призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей".
"С глубокой и сердечной болью воспринимаю страдания людей, вызванные происходящими событиями. Как патриарх всея Руси и предстоятель Церкви, паства которой находится в России, Украине и в других странах, глубоко сопереживаю всем, кого коснулась беда. Призываю все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей", — сказал патриарх Кирилл.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов