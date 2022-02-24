Почему Москве пришлось проводить военную операцию в Донбассе Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о причинах российской военной операции на Украине. 47870 47870 Наводчики-операторы танка на линии соприкосновения ДНР с Украиной. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

"Россия вторглась на Украину!", "Молодая демократия в опасности!", "Путин восстанавливает СССР!", "Москва должна быть наказана!" — западные СМИ переполнены подобными лозунгами и мантрами, связанными с началом российской спецоперации в Донбассе. При этом мало кто из журналистов и политиков публично задаётся вопросом о мотивах российских действий. И неудивительно, ведь как только об этих мотивах начать рассказывать, то у объективного зрителя возникнет один-единственный вопрос: не "Как Путин мог на это решиться?, а "Почему он так долго этого не делал?"

Представим на секундочку картину, когда в Мексике происходит госпереворот и к власти приходят представители радикальных исламистов, для которых США — смертный враг. Они ведут пропаганду среди населения, устраивают теракты на американской территории, угрожают вторжением, убивают симпатизирующих Америке граждан — и, наконец, заявляют о намерении создать ядерное оружие. Как США отреагируют на подобное явление? Правильно, военной операцией — причём ещё на этапе госпереворота. Будут, проще говоря, "резать, не дожидаясь перитонита".

А российский президент, уважающий международное право, ждал. Проявлял чудеса терпения. Он призывал Украину к миру тогда, когда там началась гражданская война. Он требовал расследовать сожжение пророссийских активистов в Доме профсоюзов — которое, конечно же, никто не расследовал. Он просил Украину перестать обстреливать ДНР и ЛНР, а также снять с региона экономическую блокаду, — и восемь лет Киев игнорировал эти просьбы, убивая женщин и детей, позиционируя жителей ЛНР и ДНР как нелюдей. Более того, украинская сторона не скрывала, что рассматривает Россию как враждебное государство, что находится с ней в состоянии войны, что будет вредить российским интересам всегда и везде.

Однако чаша терпения, видимо, переполнилась двумя каплями. Первой была попытка Украины саботировать идущие российско-западные переговоры через проведение военной провокации в Донбассе. Попытка, за которую даже Байден, которому не нужна была война, похоже, дал по рукам Киеву, заявив, что в случае "малого вмешательства" санкции против РФ не будут введены и что американских войск на Украине в случае начала войны не будет.

Однако, судя по тому, что Байден эту мысль повторил несколько раз, Зеленский всё-таки пытался её устроить. Второй же каплей стало заявленное товарищем Зеленским желание создать ядерное оружие, а также отказ США публично осудить это заявление. Возможно, американцам и всё равно, что в Европе будет гадить майданная обезьяна с ядерной гранатой, однако России, по соседству с которой находится это чудо, далеко не всё равно.

Именно поэтому Владимир Путин и обозначил готовность решить украинский вопрос радикальными методами — раз другими не выходит. При этом действия Москвы строго соответствуют международному праву — в частности, ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Украина же заявила, что она находится в состоянии войны с Россией, — значит, РФ имеет право защищаться. ДНР и ЛНР (военные союзники России) имеют право тем более, ведь это их территорию обстреливают украинские вооружённые силы. Ведь именно в Донецке и других городах неподконтрольного Украине Донбасса гибнут люди.

Этих людей сейчас Владимир Путин защищает. Но и не только их. Российский президент защищает граждан России от исходящей из Киева нацистской заразы — неслучайно в качестве цели операции называют "денацификацию Украины". А также её демилитаризацию, то есть освобождение от того оружия, которое на Украину завезли западные партнёры.

Ну и, наконец, возвращение ей нейтрального статуса, дабы на её территории не размещались иностранные военные базы, которые будут угрожать безопасности РФ. Владимир Путин чётко сказал, что оккупировать Украину не собирается — власти этой страны должны быть избраны её населением. На честных и свободных выборах, проводящихся не под контролем нацистов.

Так что, по сути, речь идёт об элементарной самозащите России, а также народных республик от неадекватного, потерявшего всякие берега киевского режима. Самозащите, которую, по мнению большинства российских граждан, Кремль должен был начать ещё восемь лет назад, в 2014 году. Но Москва не начала. Понадеялась на адекватность Запада, на выстраивание с ним правил игры через джентльменские переговоры. На то, что её мнение не будет игнорироваться, её интересами не будут пренебрегать, её граждан не будут рассматривать как людей второго сорта. Этого не произошло.

Вместо этого Вашингтон впаривал (по-другому и не скажешь) России сказки о мирном характере НАТО, о самостоятельности Киева, о неполноценности российской "недемократической системы". Россия слишком долго терпела. Но всему приходит конец. Москва больше не смогла мириться с убийствами в ДНР и ЛНР огнём украинской артиллерии русскоязычных граждан, наращиванием военной инфраструктуры, направленной на создание прямой угрозы безопасности РФ. Позволить себе эти сценарии Россия не может. Прощать собственное бездействие — тоже.

Закончится ли операция по принуждению к миру Украины в течение нескольких дней? 0 Нет, она растянется Да, у России несколько оперативных сценариев

Авторы Геворг Мирзаян