Минобороны: Российские войска не наносят ударов по городам Украины

В ведомстве отметили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Российские войска не наносят ударов по городам Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооружённых сил Украины", — сообщили журналистам в ведомстве.