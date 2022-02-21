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21 февраля, 13:40
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Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Они также попросили рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией и республиками и предусмотреть в нём возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.

"От имени всего народа Донецкой Народной Республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство", — сказал Пушилин.

Обращение Дениса Пушилина к Владимиру Путину. Видео © LIFE

"С целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", — отметил Пасечник в своём обращении.

Обращение Леонида Пасечника к Владимиру Путину. Видео © LIFE

Они также попросили рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР и предусмотреть в нём возможность взаимодействия в оборонной сфере.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. Ростовская область получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам. Готовность принять эвакуированных граждан выразили 43 региона РФ.

Александра Вишнякова

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