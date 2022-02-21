Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

Они также попросили рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией и республиками и предусмотреть в нём возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.

"От имени всего народа Донецкой Народной Республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство", — сказал Пушилин.

Обращение Дениса Пушилина к Владимиру Путину. Видео © LIFE

"С целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики", — отметил Пасечник в своём обращении.

Обращение Леонида Пасечника к Владимиру Путину. Видео © LIFE