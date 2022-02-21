НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 13:35

Порошенко "добил" ногой Шуфрича во время драки с Бутусовым и стал звездой TikTok

Юзеров рассмешило, что бывший лидер Незалежной решил обозначить, чью сторону в споре занимает, но, чтобы самому не быть битым, предпочёл действовать исподтишка.

Пётр Порошенко "поучаствовал" в драке Шуфрича и Бутусова. Видео © TikTok / antiporoh

Пользователи в очередной раз высмеяли "смелость и отвагу" экс-президента Украины Петра Порошенко после появления видео его "участия" в драке между журналистом Юрием Бутусовым и депутатом Нестором Шуфричем на одном из украинских телешоу. Кадры разлетелись в "ТикТоке".

Во время потасовки Порошенко мягко "добил" ножкой лежащего на полу Шуфрича, когда того уже крепко держали. Видимо так экс-президент решил обозначить, чью сторону в споре занимает, но, чтобы самому не быть битым, предпочёл действовать исподтишка.

Как уже сообщал Лайф, депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире украинского ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером. Они так крепко сцепились, что нескольким мужчинам удалось их разнять с большим трудом. Один из участников потом попытался напасть на ведущего. Конфликт произошёл из-за того, "кто является предателем" в стране.

Депутат Рады Нестор Шуфрич поведал о желании украинцев "сдаться России в плен"

Депутат Рады Нестор Шуфрич поведал о желании украинцев "сдаться России в плен"

Скриншот видео © TikTok / antiporoh

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1