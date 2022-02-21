Порошенко "добил" ногой Шуфрича во время драки с Бутусовым и стал звездой TikTok
Юзеров рассмешило, что бывший лидер Незалежной решил обозначить, чью сторону в споре занимает, но, чтобы самому не быть битым, предпочёл действовать исподтишка.
Пётр Порошенко "поучаствовал" в драке Шуфрича и Бутусова. Видео © TikTok / antiporoh
Пользователи в очередной раз высмеяли "смелость и отвагу" экс-президента Украины Петра Порошенко после появления видео его "участия" в драке между журналистом Юрием Бутусовым и депутатом Нестором Шуфричем на одном из украинских телешоу. Кадры разлетелись в "ТикТоке".
Во время потасовки Порошенко мягко "добил" ножкой лежащего на полу Шуфрича, когда того уже крепко держали. Видимо так экс-президент решил обозначить, чью сторону в споре занимает, но, чтобы самому не быть битым, предпочёл действовать исподтишка.
Как уже сообщал Лайф, депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире украинского ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером. Они так крепко сцепились, что нескольким мужчинам удалось их разнять с большим трудом. Один из участников потом попытался напасть на ведущего. Конфликт произошёл из-за того, "кто является предателем" в стране.
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Скриншот видео © TikTok / antiporoh