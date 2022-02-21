Порошенко "добил" ногой Шуфрича во время драки с Бутусовым и стал звездой TikTok

Пётр Порошенко "поучаствовал" в драке Шуфрича и Бутусова. Видео © TikTok / antiporoh

Пользователи в очередной раз высмеяли "смелость и отвагу" экс-президента Украины Петра Порошенко после появления видео его "участия" в драке между журналистом Юрием Бутусовым и депутатом Нестором Шуфричем на одном из украинских телешоу. Кадры разлетелись в "ТикТоке".

Во время потасовки Порошенко мягко "добил" ножкой лежащего на полу Шуфрича, когда того уже крепко держали. Видимо так экс-президент решил обозначить, чью сторону в споре занимает, но, чтобы самому не быть битым, предпочёл действовать исподтишка.