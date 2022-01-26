Депутат Рады Нестор Шуфрич поведал о желании украинцев "сдаться России в плен"
По словам политика, люди очень устали от постоянного напряжения и уже готовы на всё, лишь бы "этот кошмар закончился".
Нестор Шуфрич. Фото © ТАСС / Zuma
Граждане Украины настолько устали от напряжения, которое накопилось из-за якобы готовящегося "нападения России", что в шутку предлагают первыми объявить войну Москве и сразу же сдаться в плен. Об этом рассказал в среду депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич с трибуны украинского парламента.
"Общество ждёт от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир и о котором говорят на Украине. Уже люди шутят: "Давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился", — эмоционально высказался он.
Шуфрич отметил, что только соблюдение Минских соглашений сможет гарантировать мирное разрешение конфликта.
Ранее в среду первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
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