На Украину доставили ещё 80 тонн американского оружия

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец. Груз прибыл под надёжной охраной", — написал Резников в "Твиттере", прикрепив фото собаки.

Ранее, в воскресенье, на Украину прибыла первая партия груза военного назначения из США. В частности, в Незалежную доставили боеприпасы. Общий вес груза составил более 90 тонн. В американском посольстве отметили, что в прошлом году Украина получила военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это рекорд. Всего же с 2014 года Киев получил помощь на $2,7 млрд.