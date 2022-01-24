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На Украину доставили ещё 80 тонн американского оружия

Первая партия весом 90 тонн прибыла в Незалежную днём в воскресенье.

23 января, 22:01
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1485322906674544640/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Oleksii Reznikov</a></p>

© Twitter / Oleksii Reznikov

Вторая партия американского оружия общим весом более 80 тонн доставлена на Украину. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников в "Твиттере".

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"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец. Груз прибыл под надёжной охраной", написал Резников в "Твиттере", прикрепив фото собаки.

© Twitter / Oleksii Reznikov

© Twitter / Oleksii Reznikov

Ранее, в воскресенье, на Украину прибыла первая партия груза военного назначения из США. В частности, в Незалежную доставили боеприпасы. Общий вес груза составил более 90 тонн. В американском посольстве отметили, что в прошлом году Украина получила военную помощь на сумму свыше 650 миллионов долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, это рекорд. Всего же с 2014 года Киев получил помощь на $2,7 млрд.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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