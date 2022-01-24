Житель Татарстана после убийства жены и её сестры изнасиловал массажистку

По словам потерпевшей, она оказывает услуги массажа на дому. Около пяти утра воскресенья к ней приехал клиент по имени Тимур. После массажа у них возник конфликт. Как утверждает девушка, это произошло на почве денег. Мужчина заявил, что перевёл оплату за оказанные услуги, но массажистке средства так и не пришли. В ходе перепалки Тимур ударил девушку, после чего та потеряла сознание. Когда она пришла в себя, поняла, что мужчина её изнасиловал и скрылся.