Житель Татарстана после убийства жены и её сестры изнасиловал массажистку
По словам девушки, мужчина приехал к ней около пяти утра. После сеанса массажа у них возник конфликт по поводу оплаты. Клиент утверждал, что перевёл деньги, однако потерпевшая заявила, что на счёт они так и не поступили.
© ТАСС / Михаил Джапаридзе
Житель Татарстана после убийства жены и её сестры изнасиловал массажистку в Набережных Челнах. Об этом Лайфу сообщил источник.
По словам потерпевшей, она оказывает услуги массажа на дому. Около пяти утра воскресенья к ней приехал клиент по имени Тимур. После массажа у них возник конфликт. Как утверждает девушка, это произошло на почве денег. Мужчина заявил, что перевёл оплату за оказанные услуги, но массажистке средства так и не пришли. В ходе перепалки Тимур ударил девушку, после чего та потеряла сознание. Когда она пришла в себя, поняла, что мужчина её изнасиловал и скрылся.
А до этого Тимур совершил убийство жены, с которой они поженились несколько дней назад, и её сестры. Это произошло в селе Мелекес. После всех этих преступлений он покончил с собой, тело мужчины обнаружили в автомобиле рядом с городом Елабуга.
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