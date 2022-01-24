Профессор Баранова: "Спутник V" даёт больше антител от "омикрона", чем западные вакцины

Российская вакцина "Спутник V" в силу своей конфигурации обеспечивает иммунный ответ на омикрон-штамм коронавируса лучше, чем её западные аналоги. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) доктор биологических наук Анча Баранова.

В видео на своём ютуб-канале эксперт рассказала, что в конфигурацию S-белка трёх вакцин, которые сейчас используются на территории США, изначально были внесены изменения, в результате которых вирусный белок оказывается "попросту зажат в определённой конфигурации". При этом в самом вирусе, отмечает Баранова, S-белок может менять свою конфигурацию в зависимости от того, на какой стадии он находится — "перед слиянием и после слияния" с рецептором.

Специалист добавила, что западные вакцины формируют иммунный ответ только при условии, если S-белок находится в конфигурации "перед слиянием". В конфигурацию "Спутника V" такие изменения внесены не были, а потому антиген "продолжает переходить из одной конформации в другую".

"Антитела могут вырабатываться более разнообразно — не на одну конформацию, а на две. Таким образом вырабатывается больше разных типов антител", — пояснила профессор.

Баранова добавила, что в случае с омикрон-штаммом, который "приспособился уходить из-под иммунного ответа, чем больше антител "облепляют" белок, тем больше вероятность нейтрализации".