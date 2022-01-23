Житель Татарстана убил жену через три дня после свадьбы и покончил с собой

Житель Татарстана спустя три дня после свадьбы убил жену, также он расправился с её сестрой. Об этом Лайфу сообщил источник.

Тела двух женщин (21 года и 18 лет) были обнаружены вечером 23 января в селе Мелекес. Правоохранители считают, что убийство произошло в период с 18:00 субботы до 08:00 воскресенья. Тело 25-летнего мужчины впоследствии было найдено в автомобиле в районе города Елабуга.

По информации источника Лайфа, убийца и его жертва поженились 20 января. Они характеризуются положительно, в скандалах замечены не были, алкоголем не злоупотребляли.

Также источник сообщил Лайфу, что в городе Набережные Челны на мужчину поступило заявление от девушки об изнасиловании. Именно после этого его начали искать правоохранительные органы.