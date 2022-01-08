Житель Омска убил жену за то, что она забыла покормить ребёнка

Житель Омска до смерти избил жену за то, что она забыла накормить трёхлетнего ребёнка. 36-летняя женщина скончалась в больнице 7 января. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть человека".

"По версии следствия, потерпевшая вместе со своим супругом в течение нескольких дней распивала спиртное. 6 января после утреннего застолья 36-летний супруг избил женщину, которая, с его слов, легла спать, не накормив трёхлетнего ребёнка. Конфликт продолжился вечером, в связи с чем соседи вызвали сотрудников полиции", — рассказали в региональном СУ СКР.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и переломами рёбер, но женщина скончалась. Её супруг сейчас задержан, следствие ходатайствует об аресте.