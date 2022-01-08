Биатлонисты Бабиков и Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке мира
Ранее наша сборная заняла пятое место в традиционном формате микста, уступив Норвегии, Белоруссии, Франции и Швеции.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Наши соотечественники использовали 12 дополнительных патронов и заехали на один штрафной круг. Вторыми стали представители Австрии, замкнули тройку лучших украинцы.
Отметим, что для нашей сборной это уже вторая победа на этапе в Оберхофе. Днём ранее лучшим в спринте стал Александр Логинов.
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