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Биатлонисты Бабиков и Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке мира

Ранее наша сборная заняла пятое место в традиционном формате микста, уступив Норвегии, Белоруссии, Франции и Швеции.

8 января, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Наши соотечественники использовали 12 дополнительных патронов и заехали на один штрафной круг. Вторыми стали представители Австрии, замкнули тройку лучших украинцы.

Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Отметим, что для нашей сборной это уже вторая победа на этапе в Оберхофе. Днём ранее лучшим в спринте стал Александр Логинов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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