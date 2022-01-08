Биатлонисты Бабиков и Резцова выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке мира

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Наши соотечественники использовали 12 дополнительных патронов и заехали на один штрафной круг. Вторыми стали представители Австрии, замкнули тройку лучших украинцы.