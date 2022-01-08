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Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Победу одержали представили Норвегии, опередившие почти на 20 секунд белорусов, ставших вторыми.

8 января, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Deubert / Bildbyran via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Deubert / Bildbyran via ZUMA Press

Сборная России по биатлону стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе нашей команды выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Победителями стали норвежцы, которые более чем на 20 секунд опередили сборную Белоруссии, ставшую второй. Бронза у Франции.

Два российских биатлониста попали на подиум в спринте на Кубке IBU

Два российских биатлониста попали на подиум в спринте на Кубке IBU

Добавим, что во второй гонке дня — одиночной смешанной эстафете — будет решаться судьба олимпийской квоты мужской сборной России по биатлону, где наша команда претендует на то, чтобы получить возможность заявить сразу шесть спортсменов на Игры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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