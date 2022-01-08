Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Сборная России по биатлону стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе нашей команды выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Победителями стали норвежцы, которые более чем на 20 секунд опередили сборную Белоруссии, ставшую второй. Бронза у Франции.