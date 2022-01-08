Сборная России стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Германии
Победу одержали представили Норвегии, опередившие почти на 20 секунд белорусов, ставших вторыми.
Фото © ТАСС / Deubert / Bildbyran via ZUMA Press
Сборная России по биатлону стала пятой в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В составе нашей команды выступали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Победителями стали норвежцы, которые более чем на 20 секунд опередили сборную Белоруссии, ставшую второй. Бронза у Франции.
Добавим, что во второй гонке дня — одиночной смешанной эстафете — будет решаться судьба олимпийской квоты мужской сборной России по биатлону, где наша команда претендует на то, чтобы получить возможность заявить сразу шесть спортсменов на Игры.
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