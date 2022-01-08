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Перенёсший коронавирус Месси пропустит матч против "Лиона"

Кроме того, помочь своей команде не смогут Неймар, Анхель Ди Мария, Джанлуиджи Доннарумма и ряд других футболистов.

8 января, 12:14

Фото © C.Gavelle / PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, который перенёс коронавирус, не сыграет в ближайшем матче своей команды против "Лиона", сообщает пресс-служба парижского клуба.

Аргентинец продолжит индивидуальное восстановление от коронавируса. Кроме того, пропустят матч против "Лиона" Неймар, Анхель Ди Мария, Джанлуиджи Доннарумма, Юлиан Дракслер, Данилу Перейра и Левен Курзава.

Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси заразился коронавирусом

Добавим, что матч "Лион" — ПСЖ состоится в воскресенье, 9 января. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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