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Регион
Опубликовано 8 января 2022, 12:14

Перенёсший коронавирус Месси пропустит матч против "Лиона"

Кроме того, помочь своей команде не смогут Неймар, Анхель Ди Мария, Джанлуиджи Доннарумма и ряд других футболистов.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, который перенёс коронавирус, не сыграет в ближайшем матче своей команды против "Лиона", сообщает пресс-служба парижского клуба.

Аргентинец продолжит индивидуальное восстановление от коронавируса. Кроме того, пропустят матч против "Лиона" Неймар, Анхель Ди Мария, Джанлуиджи Доннарумма, Юлиан Дракслер, Данилу Перейра и Левен Курзава.

Лионель Месси заразился коронавирусом
Лионель Месси заразился коронавирусом

Добавим, что матч "Лион" — ПСЖ состоится в воскресенье, 9 января. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

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Фото © C.Gavelle / PSG

Шамиль Гаджиев
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