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Российский боксёр умер после 11 дней комы от полученного на ринге удара

У спортсмена после соревнований диагностировали отёк головного мозга и кому третьей степени.

8 января, 11:12

Фото © Instagram / svetlana__petrosyan

Российский боксёр Арест Саакян умер после того, как провёл 11 дней в коме от полученного на ринге удара во время турнира "Короли нокаутов" в Тольятти. Об этом в "Инстаграме" сообщила сестра спортсмена.

Во время соревнований, которые проходили 26 декабря, Саакян получил удар в голову от соперника, после чего впал в кому. Врачи диагностировали отёк головного мозга и кому третьей степени и не смогли спасти жизнь боксёра.

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Добавим, что похороны спортсмена пройдут в Ереване.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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