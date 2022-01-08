Российский боксёр умер после 11 дней комы от полученного на ринге удара
У спортсмена после соревнований диагностировали отёк головного мозга и кому третьей степени.
Фото © Instagram / svetlana__petrosyan
Российский боксёр Арест Саакян умер после того, как провёл 11 дней в коме от полученного на ринге удара во время турнира "Короли нокаутов" в Тольятти. Об этом в "Инстаграме" сообщила сестра спортсмена.
Во время соревнований, которые проходили 26 декабря, Саакян получил удар в голову от соперника, после чего впал в кому. Врачи диагностировали отёк головного мозга и кому третьей степени и не смогли спасти жизнь боксёра.
Добавим, что похороны спортсмена пройдут в Ереване.
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