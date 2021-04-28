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Бой с эстонцем закончился смертью для 19-летнего иорданского боксёра

Рашед Аль-Свайсат умер после выступления на молодёжном чемпионате мира в Польше. Полиция разбирается, только ли спорт стал причиной трагедии.

28 апреля 2021, 02:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tnp_live" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tnp_live</a></p>

Фото © Twitter / tnp_live

Спустя 11 дней после операции на мозге скончался 19-летний боксёр Рашед Аль-Свайсат из Иордании. Он потерял сознание во время боя на молодёжном чемпионате мира в Польше. Врачи пытались спасти ему жизнь, но им это не удалось.

Спортсмен потерял сознание в третьем раунде поединка в весовой категории до 81 кг против Андрея Виноградова из Эстонии. Он был госпитализирован и перенёс операцию на головном мозге, после чего его перевели в отделение интенсивной терапии. О смерти Рашеда Аль-Свайсата сообщила Международная ассоциация бокса. В организации родным и близким спортсмена выразили соболезнования.

"Наши мысли с его семьёй, друзьями и товарищами по команде, которым мы приносим наши искренние соболезнования", — написала организация в своём микроблоге в "Твиттере".

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Инцидент расследует полиция, чтобы выяснить, была ли получена травма во время боя или проблемы со здоровьем были у боксёра ещё до выхода на ринг.

А 4 апреля на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве умер 18-летний футболист. Никита скончался во время товарищеского матча с клубом из Павловского Посада.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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