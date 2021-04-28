На Кипре заявили о незаконности выдачи тысяч "золотых паспортов"

Власти Кипра незаконно предоставили гражданство в обмен на инвестиции, или так называемые золотые паспорта, трём с половиной тысячам родственников инвесторов. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на доклад независимой комиссии, изучающей по поручению президента страны Никоса Анастасиадиса ситуацию с такими паспортами.

Отмечается, что комиссия во главе с бывшим верховным судьёй страны выяснила, что местные власти в период с 2007 по 2020 год выдали совершеннолетним родственникам инвесторов больше половины из 6779 "золотых паспортов", несмотря на то что разрешающих это законов не существует. В 515-страничном отчёте комиссия указывает, что руководители страны неверно трактовали законодательство. В документе также подчёркивается, что ещё 770 человек получили гражданство Кипра ошибочно.

Кроме того, из-за ещё одного ошибочного толкования законодательства "золотые паспорта" были выданы руководству иностранных и местных компаний, несмотря на то что они не инвестировали средства в экономику Кипра. Комиссия сообщила, что топ-менеджеров нельзя считать инвесторами, так как они не владеют компаниями, которыми управляют.

Комиссия также указала на недостатки в работе по обработке заявок на получение гражданства, в том числе "полное отсутствие" базы данных для надлежащей проверки заявителей. При этом посредники, которые принимают участие в процессе подачи заявок, могли использовать политические связи, чтобы оказать давление на чиновников и президента страны с целью их утверждения.

Напомним, ранее власти Кипра отказались возвращаться к программе, благодаря которой любой иностранец мог получить гражданство в обмен на инвестиции в экономику страны. Она была отменена ещё в прошлом году.

Авторы