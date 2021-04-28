После победы над США сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

Сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров уступила команде Финляндии. Встреча в городе Фриско штата Техас завершилась со счётом 3:3, а затем финны вышли вперёд по буллитам.

У россиян шайбы в ворота соперников забил Фёдор Свечков (на 10-й и 38-й минуте), а также Никита Чибриков (25). Вратарь Сергей Иванов смог отразить 52 броска.

Теперь сборная России занимает второе место в турнирной таблице после победы над США и проигрыша Финляндии. Следующая встреча состоится с командой Германии, она пройдёт 30 апреля. Завершится же чемпионат 6 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции.

Лайф рассказывал, что сборная России по хоккею со счётом 7:6 победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров.

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