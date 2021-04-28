Как не заработать невроз и головные боли на удалёнке: врач дала несколько советов
После завершения рабочего или учебного дня, во время которого приходилось долго смотреть в экран, лучше забыть на некоторое время о соцсетях и дать голове отдохнуть. Например, гуляя на свежем воздухе.
Фото © Pixabay
Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала гражданам, как этого можно избежать при работе в удалённом режиме.
В интервью радио Sputnik специалист отметила, что регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьёзных недомоганий.
"При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устаёт от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал. Это первый признак невроза", — уточнила Хвингия.
Такое чрезмерное напряжение может стать причиной головокружения и даже носовых кровотечений. Врач посоветовала по возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза.
"В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное — понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", — отметила Хвингия.
После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не следует сразу заходить в соцсети, лучше дать возможность голове и глазам отдохнуть. Кроме того, необходимо побольше гулять и дышать свежим воздухом.
Ранее сообщалось, что более 85% компаний в России решили оставить сотрудников на удалёнке.
Выбор редакции
Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды
Бригады скорой помощи за год в России выезжали на вызовы 45 млн раз
От цвета творога до формы яиц: россиянам дали советы по подбору продуктов на Пасху
"О чём мечтали олигархи": Украинский политолог рассказал об афере Зеленского с газом
После победы над США сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею
Комментариев: 0