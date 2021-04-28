Как не заработать невроз и головные боли на удалёнке: врач дала несколько советов

Головные боли, раздражительность и неврозы могут быть побочным эффектом долгого онлайн-общения и видеоконференций. Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала гражданам, как этого можно избежать при работе в удалённом режиме.

В интервью радио Sputnik специалист отметила, что регулярная перегрузка зрительного анализатора в результате долгих видеоконференций может негативно повлиять на состояние здоровья и стать причиной серьёзных недомоганий.

"При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устаёт от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал. Это первый признак невроза", — уточнила Хвингия.

Такое чрезмерное напряжение может стать причиной головокружения и даже носовых кровотечений. Врач посоветовала по возможности во время онлайн-общения ограничивать нагрузку на глаза.

"В каких-то видеоконференциях возможно выключить видео, но оставить звук и отвернуться от экрана, чтобы дать возможность хоть немного глазам отдохнуть, в каких-то нет. Самое главное — понимать, что несколько часов подряд перед экраном находиться нельзя", — отметила Хвингия.

После завершения рабочего или учебного дня с его долгими видеоконференциями не следует сразу заходить в соцсети, лучше дать возможность голове и глазам отдохнуть. Кроме того, необходимо побольше гулять и дышать свежим воздухом.

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