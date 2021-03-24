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Почти половина россиян испытывает эмоциональное выгорание на работе после трудного 2020 года

Больше всего страдают креативщики и страховщики.

24 марта 2021, 14:47

Половина россиян испытывает постоянное напряжение на работе. К такому выводу пришла цифровая медицинская компания "Доктор рядом" совместно с российской платформой по трудоустройству HeadHunter. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Было опрошено более 2500 российских работников в начале марта 2021 года. Выяснилось, что каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, а каждый четвёртый задумывается о смене работы или профессии.

Если говорить более предметно, то опрошенные сотрудники зачастую находятся в одной из трёх фаз эмоционального выгорания.

  1. Напряжение (чрезмерная усталость от работы, недовольство своей деятельностью и собой как профессионалом)50% респондентов.
  2. Резистенция (сильный эмоциональный упадок)62%.
  3. Истощение (психофизическое переутомление, ухудшение физического самочувствия, выполнение работы на автомате и т.д.)47%.
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Врач-эндокринолог посоветовала запивать стресс

  • 61% опрошенных стараются тратить как можно меньше времени на работу
  • 50% испытывают на ней тревогу
  • 48% стали эмоционально бесчувственными и работают на автомате, чувствуя внутреннее опустошение
  • 31% респондентов пожаловались на ухудшение физического самочувствия: головные боли, расстройства сна и проблемы с давлением
  • 25% "загнаны в тупик", желая при этом сменить работу или профессию

80% людей признались, что довольны собой как профессионалами, 50%, что не чувствуют какого-либо "тупика", у 40% — в отсутствии проблем со здоровьем.

Большинство респондентов испытывают на работе средний уровень стресса (58%). Низкий — чувствуют 37%, высокий — лишь 5%.

Как снять стресс на рабочем месте: советы дала эксперт по медитации

Как снять стресс на рабочем месте: советы дала эксперт по медитации

Чаще всего страдают сотрудники следующих отраслей:

  • креативной — 81%
  • страховой — 76%
  • медицинской — 74%
  • банковской — 74%
  • медиа и коммуникаций — 71%.

Также исследование показало, что женщины более подвержены стрессу, чем мужчины, 73% против 48%.

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Стало известно, сколько россиян считают себя счастливыми

"Когда бизнес в условиях ограничительных мер сокращал расходы и часть людей остались без работы, на оставшихся сотрудников легли дополнительные задачи, значительно выросла их нагрузка — как в части задач, так и эмоциональная. Опасаясь потери работы и дохода, люди начали ассоциировать себя с участниками соревнований — прикладывали больше усилий, забывая об отдыхе, и продолжали работать даже при нехватке сил. Те же, кто перешёл на удалёнку, столкнулись ещё и с исчезновением границ между работой и домом", отметила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова.

Специалист порекомендовала следить за своим эмоциональным состоянием и стараться пересмотреть своё отношение к работе. Помимо того, можно обратиться в группы поддержки, если возникает такая необходимость.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы переехать в Москву ради новой работы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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