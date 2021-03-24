Почти половина россиян испытывает эмоциональное выгорание на работе после трудного 2020 года

Половина россиян испытывает постоянное напряжение на работе. К такому выводу пришла цифровая медицинская компания "Доктор рядом" совместно с российской платформой по трудоустройству HeadHunter. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Было опрошено более 2500 российских работников в начале марта 2021 года. Выяснилось, что каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, а каждый четвёртый задумывается о смене работы или профессии.

Если говорить более предметно, то опрошенные сотрудники зачастую находятся в одной из трёх фаз эмоционального выгорания.

Напряжение (чрезмерная усталость от работы, недовольство своей деятельностью и собой как профессионалом) — 50% респондентов. Резистенция (сильный эмоциональный упадок) — 62%. Истощение (психофизическое переутомление, ухудшение физического самочувствия, выполнение работы на автомате и т.д.) — 47%.

61% опрошенных стараются тратить как можно меньше времени на работу

50% испытывают на ней тревогу

48% стали эмоционально бесчувственными и работают на автомате, чувствуя внутреннее опустошение

31% респондентов пожаловались на ухудшение физического самочувствия: головные боли, расстройства сна и проблемы с давлением

25% "загнаны в тупик", желая при этом сменить работу или профессию

80% людей признались, что довольны собой как профессионалами, 50%, что не чувствуют какого-либо "тупика", у 40% — в отсутствии проблем со здоровьем.

Большинство респондентов испытывают на работе средний уровень стресса (58%). Низкий — чувствуют 37%, высокий — лишь 5%.

Чаще всего страдают сотрудники следующих отраслей:

креативной — 81%

страховой — 76%

медицинской — 74%

банковской — 74%

медиа и коммуникаций — 71%.

Также исследование показало, что женщины более подвержены стрессу, чем мужчины, 73% против 48%.

"Когда бизнес в условиях ограничительных мер сокращал расходы и часть людей остались без работы, на оставшихся сотрудников легли дополнительные задачи, значительно выросла их нагрузка — как в части задач, так и эмоциональная. Опасаясь потери работы и дохода, люди начали ассоциировать себя с участниками соревнований — прикладывали больше усилий, забывая об отдыхе, и продолжали работать даже при нехватке сил. Те же, кто перешёл на удалёнку, столкнулись ещё и с исчезновением границ между работой и домом", — отметила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова.

Специалист порекомендовала следить за своим эмоциональным состоянием и стараться пересмотреть своё отношение к работе. Помимо того, можно обратиться в группы поддержки, если возникает такая необходимость.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы переехать в Москву ради новой работы.

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