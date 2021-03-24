Почти половина россиян испытывает эмоциональное выгорание на работе после трудного 2020 года
Больше всего страдают креативщики и страховщики.
Половина россиян испытывает постоянное напряжение на работе. К такому выводу пришла цифровая медицинская компания "Доктор рядом" совместно с российской платформой по трудоустройству HeadHunter. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
Было опрошено более 2500 российских работников в начале марта 2021 года. Выяснилось, что каждый второй респондент выполняет задачи на автомате, а каждый четвёртый задумывается о смене работы или профессии.
Если говорить более предметно, то опрошенные сотрудники зачастую находятся в одной из трёх фаз эмоционального выгорания.
- Напряжение (чрезмерная усталость от работы, недовольство своей деятельностью и собой как профессионалом) — 50% респондентов.
- Резистенция (сильный эмоциональный упадок) — 62%.
- Истощение (психофизическое переутомление, ухудшение физического самочувствия, выполнение работы на автомате и т.д.) — 47%.
- 61% опрошенных стараются тратить как можно меньше времени на работу
- 50% испытывают на ней тревогу
- 48% стали эмоционально бесчувственными и работают на автомате, чувствуя внутреннее опустошение
- 31% респондентов пожаловались на ухудшение физического самочувствия: головные боли, расстройства сна и проблемы с давлением
- 25% "загнаны в тупик", желая при этом сменить работу или профессию
80% людей признались, что довольны собой как профессионалами, 50%, что не чувствуют какого-либо "тупика", у 40% — в отсутствии проблем со здоровьем.
Большинство респондентов испытывают на работе средний уровень стресса (58%). Низкий — чувствуют 37%, высокий — лишь 5%.
Чаще всего страдают сотрудники следующих отраслей:
- креативной — 81%
- страховой — 76%
- медицинской — 74%
- банковской — 74%
- медиа и коммуникаций — 71%.
Также исследование показало, что женщины более подвержены стрессу, чем мужчины, 73% против 48%.
"Когда бизнес в условиях ограничительных мер сокращал расходы и часть людей остались без работы, на оставшихся сотрудников легли дополнительные задачи, значительно выросла их нагрузка — как в части задач, так и эмоциональная. Опасаясь потери работы и дохода, люди начали ассоциировать себя с участниками соревнований — прикладывали больше усилий, забывая об отдыхе, и продолжали работать даже при нехватке сил. Те же, кто перешёл на удалёнку, столкнулись ещё и с исчезновением границ между работой и домом", — отметила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", психолог Марина Решетникова.
Специалист порекомендовала следить за своим эмоциональным состоянием и стараться пересмотреть своё отношение к работе. Помимо того, можно обратиться в группы поддержки, если возникает такая необходимость.
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