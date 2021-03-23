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Подсчитано, сколько россиян готовы переехать в Москву ради работы

Самые мобильные соискатели — молодые люди с высшим образованием.

23 марта 2021, 03:56
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Около 52 тысяч россиян, которые ищут работу, готовы ради неё переехать в Москву. Два других востребованных в этом плане региона России — Санкт-Петербург и Краснодарский край. Такие данные приводит пресс-служба Роструда.

"Всего, по данным портала "Работа в России", порядка 300 тыс. соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Из них примерно каждый шестой выбирает Москву как наиболее предпочтительный вариант", — заявил замглавы ведомства Денис Васильев.

В Санкт-Петербург готовы переехать 28 тысяч соискателей, в Краснодарский край — 23 тысячи. Далее по востребованности идут Крым, Подмосковье, ХМАО, Красноярский край, Тюменская область, ЯНАО и Новосибирская область.

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Чаще всего о готовности переехать ради работы (40%) заявляли молодые люди в возрасте 26–35 лет. Привычным укладом жизни также более готовы жертвовать обладатели высшего образования.

Ранее Лайф рассказывал, что пятая часть жителей России (20%) так или иначе, но думают о переезде в другой регион, а более трети жителей (39%) делают это регулярно.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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