Ивлеева предстала полностью обнажённой на новой обложке Playboy

Он добавила, что позировала для журнала полностью голой, выбрала для этого самое лучшее время, поскольку "уверена в себе как никогда". Блогерша также подчеркнула, что она и её команда делали обложку сами. Ивлеева назвала обложку лучшей и самой дорогой "за историю русского Playboy". Отмечается, что внутри журнала также есть горячие фото.