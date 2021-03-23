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Ивлеева предстала полностью обнажённой на новой обложке Playboy

По её мнению, это самое дорогое оформление за всю историю русской версии журнала.

23 марта 2021, 03:28

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Популярная телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева предстала полностью обнажённой на новой обложке мужского журнала Playboy. Она опубликовала снимок на своей странице в "Инстаграме".

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy", — написала Ивлеева.

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Он добавила, что позировала для журнала полностью голой, выбрала для этого самое лучшее время, поскольку "уверена в себе как никогда". Блогерша также подчеркнула, что она и её команда делали обложку сами. Ивлеева назвала обложку лучшей и самой дорогой "за историю русского Playboy". Отмечается, что внутри журнала также есть горячие фото.

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке в своей жизни.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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