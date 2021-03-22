Вокалист Kiss объяснил нежелание выпускать новую музыку

Американский музыкант и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку вместе с остальными участниками группы. Таким мнением он поделился в беседе с изданием USA Today.

"Когда старые группы выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, потому что у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния", — уверен музыкант.

Рокер подчеркнул, что это не его единоличное мнение. Если посмотреть на фанатов любой классической группы, то можно увидеть, что во время исполнения "новых песен" музыкантов слушают безэмоционально.

"Если вы видите выступление любой классической группы по телевизору или смотрите концертную запись, то, даже выключив звук, сразу поймёте, что музыканты играют новую песню. Публика садится", — говорит Стэнли.

Тем не менее он не отрицает, что слушатели ждут новые альбомы, но всё равно на концертах будут просить сыграть старые хиты.

Группа KISS была основана в 1973 году в Нью-Йорке. За 45 лет было продано более 100 миллионов копий альбомов. В 2014 году KISS включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2018 году группа объявила о прощальном туре.

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