Пользователи пожаловались на сбои в Google
Проблемы возникают с доступом к аккаунтам и с поиском.
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Жители нескольких стран столкнулись с проблемами при попытке пользования сервисами Google. Об этом свидетельствуют данные на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
В основном жалобы поступают из Соединённых Штатов, Франции и Великобритании. Большинство жалуются на затруднённый доступ к аккаунтам. У меньшего количества не работает поиск.
А вот у россиян могут быть проблемы с доступом к материалам в Twitter, и по известной причине. Как рассказывал Лайф, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.
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