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Категорий: 18

Пользователи пожаловались на сбои в Google

Проблемы возникают с доступом к аккаунтам и с поиском.

22 марта 2021, 23:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители нескольких стран столкнулись с проблемами при попытке пользования сервисами Google. Об этом свидетельствуют данные на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В Instagram и WhatsApp зафиксированы глобальные сбои

В Instagram и WhatsApp зафиксированы глобальные сбои

В основном жалобы поступают из Соединённых Штатов, Франции и Великобритании. Большинство жалуются на затруднённый доступ к аккаунтам. У меньшего количества не работает поиск.

А вот у россиян могут быть проблемы с доступом к материалам в Twitter, и по известной причине. Как рассказывал Лайф, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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