Пользователи пожаловались на сбои в Google

А вот у россиян могут быть проблемы с доступом к материалам в Twitter, и по известной причине. Как рассказывал Лайф, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.