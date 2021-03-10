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В Кремле назвали замедление работы Twitter вынужденной мерой

Роскомнадзор замедлил трафик сервиса, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

10 марта 2021, 09:40

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал замедление работы Twitter по решению Роскомнадзора. Он отметил, что у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

Российские пользователи начали жаловаться на замедление работы Twitter

Российские пользователи начали жаловаться на замедление работы Twitter

"Никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, это вполне обоснованно. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас вне правового поля", — отметил в беседе с журналистами представитель Кремля.

Эксперты оценили решение Роскомнадзора о замедлении скорости работы Twitter

Эксперты оценили решение Роскомнадзора о замедлении скорости работы Twitter

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор замедлил трафик сервиса, поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России.

А в конце февраля стало известно, что популярные во всём мире социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами антирейтинга по количеству деструктивных материалов, размещаемых для аудитории.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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