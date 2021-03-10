В Кремле назвали замедление работы Twitter вынужденной мерой

"Никакого желания ничего ни у кого блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, это вполне обоснованно. Не может быть, чтобы какие-то компании были у нас вне правового поля", — отметил в беседе с журналистами представитель Кремля.